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1 час назад

Умер клирик Александр Цыганов, попавший под обстрел вместе с протоиереем Васильевым

ТАССиещё 3

Клирик псковского храма князя Александра Невского Александр Цыганов умер от полученных в зоне специальной военной операции (СВО) ранений. Цыганов попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, сообщается в понедельник в Telegram-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Умер попавший под обстрел в зоне СВО российский священник
Фото: СоцсетиСоцсети

"21 ноября 2022 года после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов. Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО и попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым", - говорится в сообщении.

Армия,Михаил Васильев,Александр Невский,
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