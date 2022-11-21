Умер попавший под обстрел в зоне СВО российский священник

"21 ноября 2022 года после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов. Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО и попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым", - говорится в сообщении.