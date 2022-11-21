На Украине появился тюркский батальон «Туран». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что созданное подразделение возглавил гражданин Киргизии Алмаз Кудабек оглы, участвующий в боевых действиях на украинской стороне с 24 февраля. В своем видеообращении он, в частности, заявил о «геноциде тюркоязычного народа» на Украине.