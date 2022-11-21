На Украине появился тюркский батальон

Отмечается, что созданное подразделение возглавил гражданин Киргизии Алмаз Кудабек оглы, участвующий в боевых действиях на украинской стороне с 24 февраля. В своем видеообращении он, в частности, заявил о «геноциде тюркоязычного народа» на Украине.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против создателей и участников «экстремистского батальона белорусских наемников», участвующих в боевых действиях на Украине. По данным ведомства, они, «следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны», организовали «Полк имени Кастуся Калиновского».