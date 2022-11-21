Politico назвало польскую армию, "возможно, лучшей в Европе"

Армия Польши, возможно, является «лучшей» в Европе, и она будет становиться только сильнее. Об этом пишет европейское издание газеты Politico.
Как говорится в статье, «паранойя» Польши в отношении Российской Федерации заставила республику отказаться от «преобладающего в большей части Европы духа времени о том, что обычные войны остались в прошлом». Вместо этого, как отмечается в публикации, Варшава в настоящее время создает войска, которые могут стать самыми мощными в Евросоюзе.
«Польша стала нашим важнейшим партнером в континентальной Европе», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника армии США, который отметил роль Польши в поддержке Украины и укреплении обороны НАТО в странах Прибалтики.
Вместе с тем он указал, что Германия, которая традиционно является ключевым союзником Соединенных Штатов в регионе, остается стержневым элементом в качестве логистического центра. Однако бесконечные дебаты Берлина насчет того, как возродить его армию, а также отсутствие стратегической культуры, снижают эффективность ФРГ как партнера, заявил чиновник.
Издание также обратило внимание, что пока Германия продолжает обсуждать детали того, что она называет «стратегическим поворотным моментом», который был вызван специальной военной операцией РФ на Украине, Польша уже вкладывает значительные средства.