Армия Польши, возможно, является «лучшей» в Европе, и она будет становиться только сильнее. Об этом пишет европейское издание газеты Politico.

Как говорится в статье, «паранойя» Польши в отношении Российской Федерации заставила республику отказаться от «преобладающего в большей части Европы духа времени о том, что обычные войны остались в прошлом». Вместо этого, как отмечается в публикации, Варшава в настоящее время создает войска, которые могут стать самыми мощными в Евросоюзе.

«Польша стала нашим важнейшим партнером в континентальной Европе», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника армии США, который отметил роль Польши в поддержке Украины и укреплении обороны НАТО в странах Прибалтики.

Вместе с тем он указал, что Германия, которая традиционно является ключевым союзником Соединенных Штатов в регионе, остается стержневым элементом в качестве логистического центра. Однако бесконечные дебаты Берлина насчет того, как возродить его армию, а также отсутствие стратегической культуры, снижают эффективность ФРГ как партнера, заявил чиновник.