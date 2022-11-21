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3 часа назад

Сбежавшему из зоны СВО контрактнику вынесли приговор

Елена Прошина

Пресс-служба Псковского гарнизонного суда сообщает, что сбежавший из зоны боевых действий на Украине контрактник Михаил Гурьянов был приговорён к одному году лишения свободы условно.

Сбежавшему из зоны СВО контрактнику вынесли приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд установил, что мужчина самовольно покинул воинскую часть на территории проведения СВО. Спустя почти два месяца Гурьянов был обнаружен сотрудниками военной комендатуры и доставлен в войсковую часть. Военный суд признал контрактника виновным в самовольном оставлении места службы и приговорил к одному году лишения свободы условно.

Сам Гурьянов свою вину признал. По его словам, он оставил место службы, чтобы отдохнуть от исполнения служебных обязанностей.

«Признать Гурьянова М.А. виновным в совершении преступления <...> назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное Гурьянову М.А. наказание условным с испытательным сроком в 1 год», – постановил суд.

Ранее из российской воинской части сбежал вооружённый контрактник.

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