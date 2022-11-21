В США раскрыли детали соглашения РФ и Ирана по ударным дронам

Россия и Иран заключили соглашение о производстве ударных беспилотников на территории РФ с использованием иранских чертежей и компонентов. Детали соглашения раскрывает CNN со ссылкой на данные разведки США.

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Согласно информации, соглашение было заключено в начале ноября, теперь Иран начинает передавать России необходимые детали и схемы для производства боевых БПЛА. По словам источника, производство может начаться через несколько месяцев, речь идет о тысячах беспилотников.

По данным телеканала, решение о производстве дронов в России, а не передаче их Ираном, было принято после раскрытой прессой информации о якобы поставках беспилотников и ракет малой дальности класса «земля-земля». К тому же процесс производства ударных беспилотников несложен по сравнению с другим оружием, добавил источник CNN.

Указывается, что этот шаг, вероятно, вызовет значительный гнев со стороны Украины и ее западных союзников, включая США.