В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
3 часа назад

На границе Белгородской области с Украиной сформируют «засечную черту»

Илья Родин

Специалисты строят на границе Белгородской области с Украиной «засечную черту» (систему оборонительных сооружений), рассказал на пресс-конференции губернатор региона Вячеслав Гладков. Он пояснил, что это обусловлено постоянными обстрелами и необходимостью укрепления рубежей, пишет РИА «Новости».

На границе Белгородской области с Украиной сформируют «засечную черту»
Фото: соцсетисоцсети

Губернатор подчеркнул, что власти региона готовятся к «различным вариантам». В рамках этого идет активное укрепление рубежей.

«Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие», - уточнил Гладков.

Политик напомнил, что губерния всегда стояла на рубеже и защите интересов России. Эта задача выполняется и сейчас.

Уточняется, что губернатор отказался сообщить подробности о строительстве оборонительных сооружений. Он отметил только, что ведутся значительные объемы работ.

Армия,СВО,Вячеслав Гладков,
49
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители