На границе Белгородской области с Украиной сформируют «засечную черту»

Специалисты строят на границе Белгородской области с Украиной «засечную черту» (систему оборонительных сооружений), рассказал на пресс-конференции губернатор региона Вячеслав Гладков. Он пояснил, что это обусловлено постоянными обстрелами и необходимостью укрепления рубежей, пишет РИА «Новости».

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Губернатор подчеркнул, что власти региона готовятся к «различным вариантам». В рамках этого идет активное укрепление рубежей.

«Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие», - уточнил Гладков.

Политик напомнил, что губерния всегда стояла на рубеже и защите интересов России. Эта задача выполняется и сейчас.