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4 часа назад

Стратегическое значение Запорожской АЭС объяснили

Lenta.ru

Запорожская АЭС сегодня оказалась в центре событий, поэтому к ней такое пристальное внимание, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил стратегическое значение ЗАЭС.

Стратегическое значение Запорожской АЭС объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел Запорожской атомной электростанции (АЭС) артиллерийскими снарядами НАТО.

«ЗАЭС оказалась на перекрестке очень серьезных исторических событий, боевых действий. Именно она подвергается сейчас обстрелу. В случае нарушения герметичности энергоблоков это может привести к катастрофе. Если бы это случилось с какой-то другой АЭС, то она также была бы в центре внимания. С любой атомной электростанцией такие штуки проделывать неуместно и чрезвычайно опасно», — заявил Новиков.

Специалист по ядерной безопасности, сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович сообщил, что риск атомной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) не только сохраняется, но и постоянно растет ввиду интенсификации обстрелов, наблюдающейся в последние дни.

Армия,Дмитрий Новиков,Комитет госдумы по международным делам,ИМЭМО РАН,НАТО,
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