Стратегическое значение Запорожской АЭС объяснили

«ЗАЭС оказалась на перекрестке очень серьезных исторических событий, боевых действий. Именно она подвергается сейчас обстрелу. В случае нарушения герметичности энергоблоков это может привести к катастрофе. Если бы это случилось с какой-то другой АЭС, то она также была бы в центре внимания. С любой атомной электростанцией такие штуки проделывать неуместно и чрезвычайно опасно», — заявил Новиков.