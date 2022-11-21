Литва отказалась передавать Украине комплексы ПВО и гаубицы

Литва отказалась направить на Украину самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и ЗРК NASAMS, стоящие на вооружении ВС республики, рассказал на брифинге глава оборонного ведомства Арвидас Анушаускас. Он добавил, что решение было принято на закрытом заседании. Об этом пишет ТАСС.

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Анушаускас подчеркнул, что в настоящее время ведомство работает по вопросу приобретения дополнительных комплексов ПВО средней дальности.

Министр отметил, что на фоне международной повестки приобрести ЗРК будет нелегко. Вместе с тем, пояснил он, вопрос является актуальным для макрорегиона. Власти Латвии приложат необходимые усилия, чтобы добиться ускорения поставок.

Помощь Украине со стороны Вильнюса уже превысила 640 млн евро, непосредственная военная поддержка достигла 232 млн евро, напомнил Анушаускас. Он добавил, что Литва продолжит поставки необходимой амуниции.