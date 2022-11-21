В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
7 часов назад

Литва отказалась передавать Украине комплексы ПВО и гаубицы

Илья Родин

Литва отказалась направить на Украину самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и ЗРК NASAMS, стоящие на вооружении ВС республики, рассказал на брифинге глава оборонного ведомства Арвидас Анушаускас. Он добавил, что решение было принято на закрытом заседании. Об этом пишет ТАСС.

Литва отказалась передавать Украине комплексы ПВО и гаубицы
Фото: WikipediaWikipedia

Анушаускас подчеркнул, что в настоящее время ведомство работает по вопросу приобретения дополнительных комплексов ПВО средней дальности.

Министр отметил, что на фоне международной повестки приобрести ЗРК будет нелегко. Вместе с тем, пояснил он, вопрос является актуальным для макрорегиона. Власти Латвии приложат необходимые усилия, чтобы добиться ускорения поставок.

Помощь Украине со стороны Вильнюса уже превысила 640 млн евро, непосредственная военная поддержка достигла 232 млн евро, напомнил Анушаускас. Он добавил, что Литва продолжит поставки необходимой амуниции.

На вопрос журналистов о том, почему в пакет поставок не войдут гаубицы и ЗРК, он ответил, что не имеет права разглашать информацию о причинах отказа, так как «заседание было закрытым, и ни мнения, ни аргументы разглашать нельзя».

Армия,Арвидас Анушаускас,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители