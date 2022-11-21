В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
5 часов назад

Францию уличили в «безумном решении» о поставках оружия Украине

Lenta.ruиещё 4

Франция приняла «безумное решение» о поставках Украине нового оружия. В этом уличил Париж лидер французского движения «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.

Францию уличили в «безумном решении» о поставках оружия Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик обвинил власти страны в поставках Киеву вооружений, нужных армии Франции.

«Только что Франция объявила о поставках нового оружия на Украину! Безумие! А тем временем французская армия тает, как снег на солнце!» — высказался он.

По словам Филиппо, вооружение украинской стороны только разжигает конфликт и может привести к серьезным последствиям, в том числе к аварии на Запорожской АЭС.

Армия,Филиппо Флориан,Европарламент,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители