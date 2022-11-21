Францию уличили в «безумном решении» о поставках оружия Украине

Франция приняла «безумное решение» о поставках Украине нового оружия. В этом уличил Париж лидер французского движения «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.

«Только что Франция объявила о поставках нового оружия на Украину! Безумие! А тем временем французская армия тает, как снег на солнце!» — высказался он.

По словам Филиппо, вооружение украинской стороны только разжигает конфликт и может привести к серьезным последствиям, в том числе к аварии на Запорожской АЭС.