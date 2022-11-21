Путин освободил от налогов выплаты участникам спецоперации

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий выплаты участникам спецоперации на Украине от НДФЛ и страховых взносов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Закон освобождает от налогов выплаты мобилизованным, добровольцам, военным-контрактникам и членам их семей.

Облагаться налогом не будут с выплаты и пособия, поступившие с 1 января 2022 года.

Также от налогов освободили доходы, полученные из-за прекращения обязательств по кредиту в случае гибели военного или получения им инвалидности.

Кроме того, от налогов освобождены выплаты работникам, которые отправляются в командировки в ДНР, ЛНР, Херсонскую или Запорожскую области для восстановления инфраструктуры.

Ранее в РФ разрешили не учитывать доходы мобилизованных россиян при назначении их семьям мер социальной поддержки.

Обычно господдержку получают только те семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Это касается пособий беременным женщинам, ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет и от 8 до 17 лет, а также выплат на рождение и усыновление первого и второго детей.