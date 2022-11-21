Путин освободил от налогов выплаты участникам спецоперации

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий выплаты участникам спецоперации на Украине от НДФЛ и страховых взносов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон освобождает от налогов выплаты мобилизованным, добровольцам, военным-контрактникам и членам их семей.
Облагаться налогом не будут с выплаты и пособия, поступившие с 1 января 2022 года.
Также от налогов освободили доходы, полученные из-за прекращения обязательств по кредиту в случае гибели военного или получения им инвалидности.
Кроме того, от налогов освобождены выплаты работникам, которые отправляются в командировки в ДНР, ЛНР, Херсонскую или Запорожскую области для восстановления инфраструктуры.
Ранее в РФ разрешили не учитывать доходы мобилизованных россиян при назначении их семьям мер социальной поддержки.
Обычно господдержку получают только те семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Это касается пособий беременным женщинам, ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет и от 8 до 17 лет, а также выплат на рождение и усыновление первого и второго детей.
Также в РФ ввели трудовые гарантии для мобилизованных (трудовые договоры с ними можно приостановить, но не расторгнуть) и приняли закон, предоставляющий мобилизованным, контрактникам и добровольцам право на кредитные каникулы.