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9 часов назад

Путин освободил от налогов выплаты участникам спецоперации

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий выплаты участникам спецоперации на Украине от НДФЛ и страховых взносов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин освободил от налогов выплаты участникам спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон освобождает от налогов выплаты мобилизованным, добровольцам, военным-контрактникам и членам их семей.

Облагаться налогом не будут с выплаты и пособия, поступившие с 1 января 2022 года.

Также от налогов освободили доходы, полученные из-за прекращения обязательств по кредиту в случае гибели военного или получения им инвалидности.

Кроме того, от налогов освобождены выплаты работникам, которые отправляются в командировки в ДНР, ЛНР, Херсонскую или Запорожскую области для восстановления инфраструктуры.

Ранее в РФ разрешили не учитывать доходы мобилизованных россиян при назначении их семьям мер социальной поддержки.

Обычно господдержку получают только те семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Это касается пособий беременным женщинам, ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет и от 8 до 17 лет, а также выплат на рождение и усыновление первого и второго детей.

Также в РФ ввели трудовые гарантии для мобилизованных (трудовые договоры с ними можно приостановить, но не расторгнуть) и приняли закон, предоставляющий мобилизованным, контрактникам и добровольцам право на кредитные каникулы.

Армия,Владимир Путин,
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