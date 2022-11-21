CNN объяснила возобновление ударов ВВС Турции по Сирии

Истребители F-16 ВВС Турции возобновили в понедельник удары по позициям курдских формирований из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" (признаны Анкарой террористическими организациями) в Сирии.
Как уточняет телеканал CNN Türk, авиаудары наносятся по региону Кобани в ответ на обстрелы городов Онджупынар и Каркамыш.
Приграничный Онджупынар подвергся обстрелу в воскресенье, в результате чего ранения получили три турецких силовика. В понедельник не менее пяти ракет разорвались в городе Каркамыш, снаряды упали на лицей и жилые дома. Погибли три человека, включая ребенка.
СМИ Турции возлагают ответственность за обстрел турецких городов на членов запрещенных в республике Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", что могло стать их ответом на проведенную в воскресенье новую воздушную операцию Турции в Сирии и Ираке.
Турецкая воздушная операция "Коготь-меч" была проведена с задействованием свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия. Удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления ("Силы народной самообороны"). Минобороны Турции сообщило, что операция была успешно проведена на севере Ирака в районах Кандиль, Асос, Хакурк, а также в районах Арап-Пынары, Телль-Рифат, Джизре и Дерик на севере Сирии.