CNN объяснила возобновление ударов ВВС Турции по Сирии

Истребители F-16 ВВС Турции возобновили в понедельник удары по позициям курдских формирований из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" (признаны Анкарой террористическими организациями) в Сирии.

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Как уточняет телеканал CNN Türk, авиаудары наносятся по региону Кобани в ответ на обстрелы городов Онджупынар и Каркамыш.

Приграничный Онджупынар подвергся обстрелу в воскресенье, в результате чего ранения получили три турецких силовика. В понедельник не менее пяти ракет разорвались в городе Каркамыш, снаряды упали на лицей и жилые дома. Погибли три человека, включая ребенка.

СМИ Турции возлагают ответственность за обстрел турецких городов на членов запрещенных в республике Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", что могло стать их ответом на проведенную в воскресенье новую воздушную операцию Турции в Сирии и Ираке.