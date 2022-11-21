В Дагестане проверят, кого из детей чиновников пытаются «отмазать» от армии

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил проверить данные об уклонении детей чиновников от призыва в армию.

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Как рассказал глава республики, 21 ноября он ознакомился со списком детей некоторых чиновников, которые не явились по призыву в военкомат этой осенью.

По его мнению, в этих случаях видна явная попытка уклониться от срочной военной службы.

«Почему для одних служба в армии – обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши – нет?» — написал Меликов.

Официальному заместителю председателя правительства Дагестана Рамазану Джафарову поручено уточнить информацию по каждой фамилии из этого списка и установить, у кого есть объективные причины для отсрочки, а у кого – их нет, указал глава Дагестана и подчеркнул, что этот вопрос будет рассмотрен детально на ближайшей призывной комиссии.