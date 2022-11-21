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11 часов назад

Кремль прокомментировал «соглашение» России и Ирана по беспилотникам

Lenta.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве ничего неизвестно о соглашении России и Ирана о производстве беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

Кремль прокомментировал «соглашение» России и Ирана по беспилотникам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал информацию, которая появилась в газете The Washington Post. По данным издания, в начале ноября Москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов на территории России.

«Я не знаю, откуда взяли эту информацию в The Washington Post. Нужно к ним обращаться», — прокомментировал ситуацию Песков.

The Washington Post также утверждает, что Тегеран в обмен на это получит «существенные экономические и политические выгоды». Собеседники газеты полагают, что Тегеран, переместив сборку дронов в Россию, тем самым хочет избежать возможных санкций со стороны западных стран.

Армия,СВО,Дмитрий Песков,
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