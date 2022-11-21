Названы условия сокращения поставок оружия на Украину

«Основных поставщиков оружия у Украины не так много: это США, Германия, Великобритания, в определенной степени Франция, а также Польша. Последняя, правда, уже практически истощила свои арсеналы, особенно в том, что касается танкового парка. В итоге те государства, у которых есть отстроенный ВПК, продолжат поставлять оружие Украине, но они, действительно, вышли на некое плато, так что увеличение поставок маловероятно, скорее, есть факторы для их снижения», — сказал Коновалов.