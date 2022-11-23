Украинские военные обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по населенным пунктам Яковлевка и Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило в Telegram -канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 04:55 выпустили снаряды по направлению Авдеевка — Яковлевка. Они использовали три снаряда калибром 152 миллиметра. В 05:00 пять снарядов аналогичного калибра были выпущены в направлении Новгородское — Пантелеймоновка.