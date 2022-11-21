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1 час назад

В ЛНР заявили о новой тактике ВСУ

Алиса Селезнёва

Подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Артемовск и Соледар перешли в «глухую» оборону, вместо наступления. Об этом заявил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

В ЛНР заявили о новой тактике ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, это произошло из-за ежедневных потерь в живой силе и технике.

«Исходя из оперативной обстановки, украинское командование отказалось действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», - заявил он.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с военной техникой, уничтоженной в ходе отражения наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Украинскими солдатами были брошены бронетранспортеры и автомобильная техника с боеприпасами. В ведомстве добавили, что украинская сторона не добилась желаемого результата на этом направлении. ВСУ потеряли сотни солдат и много единиц боевой техники.

МО: российские войска сорвали атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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