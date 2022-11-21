В ЛНР заявили о новой тактике ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Артемовск и Соледар перешли в «глухую» оборону, вместо наступления. Об этом заявил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

По его словам, это произошло из-за ежедневных потерь в живой силе и технике.

«Исходя из оперативной обстановки, украинское командование отказалось действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», - заявил он.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с военной техникой, уничтоженной в ходе отражения наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Украинскими солдатами были брошены бронетранспортеры и автомобильная техника с боеприпасами. В ведомстве добавили, что украинская сторона не добилась желаемого результата на этом направлении. ВСУ потеряли сотни солдат и много единиц боевой техники.