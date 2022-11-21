Филиппины заявили о захвате буксируемого груза береговой охраной КНР

Береговая охрана КНР в районе спорного острова Титу (Паг-аса) в Южно-Китайском море насильно отобрала груз, который буксировал филиппинский военный катер. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Филиппинский флот тянул за собой плавучие обломки, которые, вероятно, являлись частью китайской ракеты. По словам пресс-секретаря Западного командования Вооруженных сил Филиппин Черрил Тиндог, груз похож на части обломков ракеты КНР, недавно обнаруженных в филиппинских водах.

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«Мы проявляем максимальную терпимость в такой ситуации. Поскольку речь шла о неопознанном объекте, а не о жизни и смерти, наша команда просто решила вернуться», — сказал Тиндог.

Вице-адмирал Альберто Карлос рассказал, что китайское судно дважды блокировало филиппинский военный катер в воскресенье, 20 ноября, прежде чем захватить обломки. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Газета отмечает, что китайские корабли береговой охраны и раньше блокировали филиппинские суда снабжения, доставляющие припасы военным в спорных водах, но захват объектов, находящихся во владении вооруженных сил другой страны, представляет собой более агрессивный акт.

Острова двух архипелагов — Парасельский и Спратли, к которому принадлежит и остров Титу, — по большей части необитаемы, но окружающие воды богаты рыбой, и через них пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти. Территория островов оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.