Боец с позывным Студент рассказал о ситуации на фронте

«Выискиваем время и средства, чтобы все объяснили. Но, конечно, было бы эффективнее, если бы на полигонах готовили не просто солдат, а специалистов. Например, для применения [противотанковой управляемой ракетой] (ПТУР), — считает военный советник. — Кроме того, зачастую пехотинец попадает к танкистам и не понимает, как себя вести, что делать, когда садится в машину. А ему через пару дней выкатываться на боевую задачу».