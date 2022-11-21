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15 часов назад

ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.

Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара.

Армия,Андрей Марочко,
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