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3 часа назад

Турция перенесла операцию на севере Сирии из-за США

Lenta.ruиещё 3

Турция перенесла операцию на севере Сирии и Ираке на день раньше из-за расшифровки информации чиновниками США. Об этом сообщает Yeni Şafak.

Турция перенесла операцию на севере Сирии из-за США
Фото: msb.gov.trmsb.gov.tr

Изначально операция была назначена на вечер воскресенья, 20 ноября, но была перенесена когда в американской администрации, которая была проинформирована об операции, заранее расшифровали ее. Анкара продемонстрировала возможность поражать цели одновременно в двух точках.

Anadolu: ВС Турции проводят военную операцию против курдских сил на севере Сирии и Ирака

Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВР) Олег Егоров заявил, что в результате авиаударов, нанесенных самолетами F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции по Сирии, пострадали мирные жители. Уточняется, что турецкие военные нанесли удары в районах городов Африн и Кобани провинции Алеппо.

Минобороны Турции сообщило об уничтожении базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии. Отмечалось, что удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны».

Армия,Олег Егоров,Рабочая партия Курдистана,
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