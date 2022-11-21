WP: у США и ЕС иссякают запасы оружия для Украины

Пентагон пообещал вооружать Киев вместе с европейскими союзниками «столько, сколько потребуется», но запасы оружия истощаются и украинские силы сталкиваются с проблемами. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника одной из стран НАТО.

«Запад попал в сложную ситуацию. Многое уже передано. Странам приходится глубже залезать в свои запасы», - заявил собеседник газеты.

Чиновник отметил, что в то же время российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены, и в стране много запасов оружия.

WP отмечает, что российские позиции во многих случаях более укреплены, что заставляет украинцев пытаться прорвать сразу несколько линий обороны. Осенняя слякоть делает маневры особенно трудными, такая будет примерно до середины зимы - пока земля не замерзнет.

Один из украинских военных также рассказал газете, что среди мобилизованных в российскую армию есть группы специального назначения. Эти элитные солдаты не только имеют лучший опыт, но и поддерживаются разведывательными беспилотниками.

О дефиците боеприпасов в США также писал National Interest. Издание заявило, что сейчас запасы боеприпасов Пентагона, особенно высокоточного оружия, недостаточны для поддержания продолжительного конфликта, а производственная база и цепочки поставок в стране не в состоянии быстро восполнить дефицит.