Пентагон ускорит разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от РФ

США намерены ускорить разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от РФ и Китая, сообщил глава управления программ стратегических систем ВМС США Джонни Вулф. Об этом пишет ТАСС.
«До недавнего времени для нас не было реальной движущей силы внедрить эту технологию в систему вооружений. Не было необходимости. Сейчас есть, поэтому мы ощущаем срочную необходимость этого добиться», - сказал Вулф.
Комментируя проведенные США в прошлом месяце испытания двух ракет в целях сбора данных для разработки гиперзвукового оружия, он признал наличие у России и Китая вооружений, которыми Вашингтон пока не располагает.
В новом финансовом году на данные разработки Пентагон запросил $4,7 млрд по сравнению с $3,8 млрд в прошлом финансовом году, который завершился 30 сентября 2022 года. Предполагается, что армия США планирует принять на вооружение гиперзвуковое оружие большой дальности уже в 2023 году.