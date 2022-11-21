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16 часов назад

Пентагон ускорит разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от РФ

Елена Прошина

США намерены ускорить разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от РФ и Китая, сообщил глава управления программ стратегических систем ВМС США Джонни Вулф. Об этом пишет ТАСС.

Пентагон ускорит разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«До недавнего времени для нас не было реальной движущей силы внедрить эту технологию в систему вооружений. Не было необходимости. Сейчас есть, поэтому мы ощущаем срочную необходимость этого добиться», - сказал Вулф.

Комментируя проведенные США в прошлом месяце испытания двух ракет в целях сбора данных для разработки гиперзвукового оружия, он признал наличие у России и Китая вооружений, которыми Вашингтон пока не располагает.

В новом финансовом году на данные разработки Пентагон запросил $4,7 млрд по сравнению с $3,8 млрд в прошлом финансовом году, который завершился 30 сентября 2022 года. Предполагается, что армия США планирует принять на вооружение гиперзвуковое оружие большой дальности уже в 2023 году.

Армия,Пентагон,
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