Подлодка «Борей» способна опускаться на глубину до 450 метров и по этому показателю она превосходит своего американского конкурента в лице подлодки «Огайо». Российская АПЛ также превосходит «Огайо» и по некоторым другим показателям. Помимо этого, на ее борту устанавливаются ракеты, которые с легкостью смогут преодолеть противовоздушную оборону США с помощью радиолокационных отражателей и средств электромагнитных помех, а также возможности изменения траектории в полете.