Российские военные проверили в боевых условиях работу РСЗО «Торнадо-С» за время специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны России.

Минобороны указало в Telegram, что «Торнадо-С» – глубоко модернизированная версия РСЗО «Смерч». Улучшены боеприпасы, связь и управление; увеличены дальность, точность и огневая мощь РСЗО. Каждый боеприпас может получать индивидуальное полетное задание, использовать ГЛОНАСС, снаряды можно выпускать на разное расстояние и в разные направления. Таким образом, «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.

При этом у военных есть возможность обмениваться информацией в автоматическом режиме при высоком уровне защиты от перехвата, в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, а также наводить и запускать ракеты, не покидая машины.

Минобороны подчеркивает, что РСЗО «Торнадо» считается одной из лучших в мире и по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.