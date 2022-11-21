СМИ: Иран нанес ракетный удар по Иракскому Курдистану

Вооруженные силы Ирана снова нанесли ракетный удар по Иракскому Курдистану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство INA.
Как говорится в сообщении, удары наносились с целью ликвидировать штаб-квартиры курдских партий в провинциях Сулеймания и Эрбиль, так как они поддерживают оппозиционные настроения в Иране.
Портал Shafaq News отмечает, что войска Ирана также обстреляли лагерь беженцев в городе Бахирка. Несколько человек погибли. В здании консульства США в Эрбиле поднялась воздушная тревога.
Вооруженные силы Ирана 24 сентября стали наносить удары по курдским формированиям в Ираке. Агентство IRNA считает, что попытки этих сил пошатнуть позиции действующих властей в исламской республике стали поводом к нападению.