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7 часов назад

СМИ: Иран нанес ракетный удар по Иракскому Курдистану

Елена Прошина

Вооруженные силы Ирана снова нанесли ракетный удар по Иракскому Курдистану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство INA.

СМИ: Иран нанес ракетный удар по Иракскому Курдистану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, удары наносились с целью ликвидировать штаб-квартиры курдских партий в провинциях Сулеймания и Эрбиль, так как они поддерживают оппозиционные настроения в Иране.

Портал Shafaq News отмечает, что войска Ирана также обстреляли лагерь беженцев в городе Бахирка. Несколько человек погибли. В здании консульства США в Эрбиле поднялась воздушная тревога.

Вооруженные силы Ирана 24 сентября стали наносить удары по курдским формированиям в Ираке. Агентство IRNA считает, что попытки этих сил пошатнуть позиции действующих властей в исламской республике стали поводом к нападению.

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