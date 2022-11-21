Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску

Военные силы Украины ударили по населенному пункту Алчевск ракетами из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как говорится в публикации, в 01.37 со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел. Две ракеты из РСЗО HIMARS ударили по населенному пункту Алчевск. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Издание напоминает, что система залпового огня HIMARS поставляется в Украину из США. Прицельная дальность стрельбы для некоторых видов боеприпасов — до 80 километров.