Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску

Военные силы Украины ударили по населенному пункту Алчевск ракетами из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Как говорится в публикации, в 01.37 со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел. Две ракеты из РСЗО HIMARS ударили по населенному пункту Алчевск. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.