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8 часов назад

Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску

Елена Прошина

Военные силы Украины ударили по населенному пункту Алчевск ракетами из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, в 01.37 со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел. Две ракеты из РСЗО HIMARS ударили по населенному пункту Алчевск. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Издание напоминает, что система залпового огня HIMARS поставляется в Украину из США. Прицельная дальность стрельбы для некоторых видов боеприпасов — до 80 километров.

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