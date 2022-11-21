CNN: испытания ракеты РФ «Кинжал» вынуждают США ускорить военные разработки

Россия и Китай подталкивают США к более быстрой разработке гиперзвукового оружия, так как Пентагон стремится не отставать в технологии производства военной техники. Об этом заявил директор программы стратегических систем ВМФ, вице-адмирал Джонни Вулф.
«До недавнего времени у нас не было реальной движущей силы, чтобы взять эту технологию и внедрить ее в систему вооружения. В этом не было необходимости», — объяснил Вулф. «Потребность сейчас есть, у нас есть ощущение срочности, чтобы добиться этого», — подчеркнул он, передает CNN. По мнению Джонни Вулфа, Россия и Китай являются движущей силой в разработке военного оружия.
Сообщается, что «Кинжал» движется со скоростью 4000 миль в час, что затрудняет своевременное обнаружение ракет и перехват. Кроме того, гиперзвуковая ракета может маневрировать и изменять высоту, что позволяет ей уходить от противоракетных систем.
Ранее Минобороны РФ приняло решение о том, что самолет МиГ-31И станет основным носителей гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Отмечается, что у него есть специальные электронные системы, повышающие летные характеристики и возможности самолета.