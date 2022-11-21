CNN: испытания ракеты РФ «Кинжал» вынуждают США ускорить военные разработки

«До недавнего времени у нас не было реальной движущей силы, чтобы взять эту технологию и внедрить ее в систему вооружения. В этом не было необходимости», — объяснил Вулф. «Потребность сейчас есть, у нас есть ощущение срочности, чтобы добиться этого», — подчеркнул он, передает CNN. По мнению Джонни Вулфа, Россия и Китай являются движущей силой в разработке военного оружия.