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10 часов назад

CNN: испытания российской ракеты «Кинжал» вынуждают США ускорить военные разработки

Ura.Ru

Россия и Китай подталкивают США к более быстрой разработке гиперзвукового оружия, так как Пентагон стремится не отставать в технологии производства военной техники. Об этом заявил директор программы стратегических систем ВМФ, вице-адмирал Джонни Вулф.

CNN: испытания ракеты РФ «Кинжал» вынуждают США ускорить военные разработки
Фото: Анна Майорова © URA.RUАнна Майорова © URA.RU

«До недавнего времени у нас не было реальной движущей силы, чтобы взять эту технологию и внедрить ее в систему вооружения. В этом не было необходимости», — объяснил Вулф. «Потребность сейчас есть, у нас есть ощущение срочности, чтобы добиться этого», — подчеркнул он, передает CNN. По мнению Джонни Вулфа, Россия и Китай являются движущей силой в разработке военного оружия.

Сообщается, что «Кинжал» движется со скоростью 4000 миль в час, что затрудняет своевременное обнаружение ракет и перехват. Кроме того, гиперзвуковая ракета может маневрировать и изменять высоту, что позволяет ей уходить от противоракетных систем.

Ранее Минобороны РФ приняло решение о том, что самолет МиГ-31И станет основным носителей гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Отмечается, что у него есть специальные электронные системы, повышающие летные характеристики и возможности самолета.

Армия,Гиперзвуковое оружие,Минобороны России,Пентагон,
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