В Британии испугались, что оружие для Киева могут получить террористы

Оружие, которое западные страны поставляют Украине, может оказаться в руках террористов или преступников. Такое заявление сделал глава национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар в интервью газете Times, передает РИА Новости.

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По его словам, подобный риск всегда присутствует, когда страна охвачена военным конфликтом и принимает поставки оружия от других государств. Когда боевые действия близятся к завершению, остаются излишки оружия, которые могут попасть в руки террористов или преступников

Бриггар отметил, что эта угроза уже обсуждалась с властями Украины. Они заверили, что посвящают этой проблеме достаточно внимания и следят за тем, какое оружие есть в стране и кому именно оно досталось. Глава национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании добавил, что пока нет никаких сведений о том, что какое-либо западное оружие продавалось преступникам.