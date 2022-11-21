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11 часов назад

В Британии заявили, что поставляемое Киеву оружие могут получить террористы

Елена Прошина

Оружие, которое западные страны поставляют Украине, может оказаться в руках террористов или преступников. Такое заявление сделал глава национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар в интервью газете Times, передает РИА Новости.

В Британии испугались, что оружие для Киева могут получить террористы
Фото: ТАССТАСС

По его словам, подобный риск всегда присутствует, когда страна охвачена военным конфликтом и принимает поставки оружия от других государств. Когда боевые действия близятся к завершению, остаются излишки оружия, которые могут попасть в руки террористов или преступников

Бриггар отметил, что эта угроза уже обсуждалась с властями Украины. Они заверили, что посвящают этой проблеме достаточно внимания и следят за тем, какое оружие есть в стране и кому именно оно досталось. Глава национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании добавил, что пока нет никаких сведений о том, что какое-либо западное оружие продавалось преступникам.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для армии Украины, станут законной целью для российской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют мирному урегулированию конфликта.

Армия,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,
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