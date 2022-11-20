В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

Reuters: Германия предложила Польше систему ПВО Patriot после падения украинской ракеты

Газета.Ru

Германия предложила поставить Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после падения на территории Польше украинской ракеты С-300, убившей двух человек. Об этом в воскресенье, 20 ноября, заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, сообщает Reuters.

ФРГ предложила Польше систему ПВО Patriot после падения ракеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению министра, Patriot поможет стране обеспечить безопасность воздушного пространства. Кроме того, правительство Германии предложит своему соседу помощь в охране воздушного пространства с помощью немецких истребителей Eurofighter.

MIM-104 Patriot - американский зенитно-ракетный комплекс, стоящий на вооружении армии США и ее союзников с 1982 года. Способен обнаруживать цели, летящие на скоростью до 2,2 тыс. м/с на дальности до 180 км и сопровождать 125 объектов одновременно.

Максимальная дальность поражения воздушных объектов составляет 100 км, минимальная - 3 км. Также может вооружаться противоракетами, способными сбить цель на высоте до 20 км.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев рассказал о превосходстве российских систем ПВО С-300 над американскими Patriot американские комплексы противовоздушной обороны Patriot.

США возложили ответственность за падение ракет в Польше на Россию

Также он напомнил об усовершенствованных установках С-400, уже несущих дежурство, и С-500, которые скоро поступят на вооружение в российские войска.

По его словам, С-400 превышают возможности С-300 в полтора раза, а С-500 «Прометей» вообще не имеет аналогов в мире.

Армия,Сергей Хатылев,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители