ФРГ предложила Польше систему ПВО Patriot после падения ракеты

Германия предложила поставить Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после падения на территории Польше украинской ракеты С-300, убившей двух человек. Об этом в воскресенье, 20 ноября, заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, сообщает Reuters.

По мнению министра, Patriot поможет стране обеспечить безопасность воздушного пространства. Кроме того, правительство Германии предложит своему соседу помощь в охране воздушного пространства с помощью немецких истребителей Eurofighter.

MIM-104 Patriot - американский зенитно-ракетный комплекс, стоящий на вооружении армии США и ее союзников с 1982 года. Способен обнаруживать цели, летящие на скоростью до 2,2 тыс. м/с на дальности до 180 км и сопровождать 125 объектов одновременно.

Максимальная дальность поражения воздушных объектов составляет 100 км, минимальная - 3 км. Также может вооружаться противоракетами, способными сбить цель на высоте до 20 км.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев рассказал о превосходстве российских систем ПВО С-300 над американскими Patriot американские комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Также он напомнил об усовершенствованных установках С-400, уже несущих дежурство, и С-500, которые скоро поступят на вооружение в российские войска.