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34 минуты назад

СМИ: удары турецких ВВС по курдским районам привели к гибели 15 сирийских солдат

ТАССиещё 2

По меньшей мере 15 военнослужащих сирийской армии погибли в результате массированных ударов турецких ВВС по курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Об этом сообщил в воскресенье вещающий из Эрбиля (Ирак) телеканал Rudaw.

Турецкие авиаудары по курдским районам привели к гибели 15 солдат
Фото: ТАССТАСС

Ранее сообщалось о гибели шести солдат из воинских подразделений, которые были переброшены в июне на север Сирии для отражения вероятного вторжения турецких войск. Были убиты 14 мирных жителей, в том числе один местный репортер. Сведения о наибольшем числе жертв поступили из района Такель-Бакль, в окрестностях города Эль-Маликия, где во время налета погибли 11 человек и еще шесть получили ранения. Выведена из строя электростанция, питавшая город.

Потери курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС) составили свыше 30 убитых и раненых.

Ранее командование СДС сообщило, что бомбардировкам подвергся исторический центр города Айн-эль-Араб (курдское название Кобани), который расположен в 150 км от провинциального центра Алеппо. СДС призвало международное сообщество "обратить внимание на варварские действия со стороны турецких войск и их последствия для мирного населения".

Минобороны Турции сообщило, что в результате воздушной атаки в ночь на воскресенье на севере Ирака и Сирии было уничтожено 89 целей. По данным оборонного ведомства, удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и формирований сирийских курдов. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия.

13 ноября в Стамбуле был совершен теракт, в результате которого шесть человек погибли и свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны РПК и курдские "Силы народной самообороны" в Сирии, которые составляют костяк СДС.

Армия,Рабочая партия Курдистана,
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