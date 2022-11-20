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6 часов назад

США поставили Украине более 230 артиллерийских систем

Lenta.ru

США с конца февраля 2022 года поставили Украине 236 артиллерийских систем. Это следует из данных Госдепа, размещенных на его сайте, передает «Интерфакс».

США поставили Украине более 230 артиллерийских систем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Украине доставили 142 буксируемые 155-миллиметровые гаубицы M777A2 и 36 105-миллиметровых гаубиц. Кроме того, Вооруженные силы Украины получили 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 минометов.

Также Киеву передали один миллион артиллерийских снарядов, свыше 100 тысяч переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 46 радаров, более 10 тысяч автоматов и пистолетов, 70 миллионов патронов для стрелкового оружия и 26 патрульных катеров.

Чтобы доставить данное вооружение, транспортные самолеты совершили 878 рейсов в Европу, были использованы 48 кораблей и четыре тысячи трейлеров. Всего Украина получила 88 тысяч тонн вооружения и боевой техники на 21,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политика изоляции России может привести к серьезным последствиям для стран Запада.

Армия,СВО,Реджеп Эрдоган,Госдеп США,
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