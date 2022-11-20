Раскрыта цель ВСУ при обстреле Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ), обстреливая территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС), пытаются нанести повреждения хранилищу с ядерными отходами. Цель обстрелов станции со стороны украинских военных раскрыл в беседе с KP.RU ученый секретарь Всероссийского НИИ по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) Александр Просвирнов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам специалиста, сами реакторные установки хорошо защищены — их защитная оболочка способна выдержать падение легкого самолета весом до 20 тонн. При этом хранилище ядерных отходов представляет собой более доступную цель.

«Это более уязвимый объект, и он может представлять радиационную опасность при попадании снарядов. Это своего рода аналог "грязной бомбы"», — отметил он.

Просвирнов пояснил, что ранее ЗАЭС работала на российском топливе, и все отходы со станции забирали и утилизировали российские специалисты. Однако несколько лет назад АЭС перешла на американское топливо от компании Westinghouse, при этом отходы стали храниться непосредственно на территории станции.

Если же хранилище с отходами будет повреждено в результате обстрела, уточнил эксперт, произойдет взрыв. При этом продукты взрыва, в частности гарь и пыль, будут радиоактивными, и их распространение может привести к длительному загрязнению почвы и воды.