В Госдуме призвали серьезнее оборонять Крым после заявлений Украины

России следует быть готовой к серьезной обороне в Крыму. С таким призывом выступил депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев после заявлений киевских властей о готовящейся военной кампании по возвращению полуострова в состав Украины. Его комментарий приводит URA.RU в Telegram-канале.

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В то же время депутат отметил, что власти в Киеве, угрожая захватить Крым, могут демонстрировать только свои фантазии и хотелки.

«Насколько я знаю, линии обороны в Крыму оборудуются. Думаю, что наши военачальники, которые управляют войсками и руководят всей спецоперацией, эти варианты предусмотрели», — сказал Гурулев.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на претензии Украины на Крым, назвав Киев русским городом.

Еще раньше сенатор Владимир Джабаров счел несбыточной военную кампанию Киева по возвращению Крыма.