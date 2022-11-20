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7 часов назад

Политолог Миршаймер считает, что расширение НАТО спровоцировало реакцию России на Украине

Газета.Ruиещё 2

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что причиной специальной военной операции России на Украине стали не имперские амбиции российского лидера Владимира Путина, а попытки Запада «загнать Россию в угол» с помощью расширения НАТО. Об этом он рассказал в интервью журналу The New Yorker.

Политолог назвал причину проведения спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Миршаймер считает, что ответственными за возникновение конфликта на Украине являются Соединенные Штаты. По его мнению, Путин честен, когда говорит о мотивах на Украине.

«Он не империалист и исходит в политике из соображений безопасности Российской Федерации, поэтому и начал спецоперацию. Нет ни одного доказательства в поддержку западных тезисов о том, что Путин — империалист», — отметил политолог.

По словам Миршаймера, Путин не раз давал понять, что российская сторона не может допустить превращения Украины в оплот Запада.

«Для России это угроза экзистенциального характера. Для нее это просто неприемлемо», — резюмировал Миршаймер.

Армия,Джон Миршаймер,Владимир Путин,НАТО,
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