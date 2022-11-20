Политолог назвал причину проведения спецоперации на Украине

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что причиной специальной военной операции России на Украине стали не имперские амбиции российского лидера Владимира Путина, а попытки Запада «загнать Россию в угол» с помощью расширения НАТО. Об этом он рассказал в интервью журналу The New Yorker.
Миршаймер считает, что ответственными за возникновение конфликта на Украине являются Соединенные Штаты. По его мнению, Путин честен, когда говорит о мотивах на Украине.
«Он не империалист и исходит в политике из соображений безопасности Российской Федерации, поэтому и начал спецоперацию. Нет ни одного доказательства в поддержку западных тезисов о том, что Путин — империалист», — отметил политолог.
По словам Миршаймера, Путин не раз давал понять, что российская сторона не может допустить превращения Украины в оплот Запада.
«Для России это угроза экзистенциального характера. Для нее это просто неприемлемо», — резюмировал Миршаймер.