Политолог назвал причину проведения спецоперации на Украине

«Он не империалист и исходит в политике из соображений безопасности Российской Федерации, поэтому и начал спецоперацию. Нет ни одного доказательства в поддержку западных тезисов о том, что Путин — империалист», — отметил политолог.



По словам Миршаймера, Путин не раз давал понять, что российская сторона не может допустить превращения Украины в оплот Запада.



«Для России это угроза экзистенциального характера. Для нее это просто неприемлемо», — резюмировал Миршаймер.