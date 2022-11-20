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7 часов назад

В офисе Зеленского потребовали у Запада 200 танков и ракеты ATACMS

Lenta.ruиещё 3

Cоветник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, какое вооружение Киеву нужно получить от Запада. Об этом он сообщил в интервью France 24.

По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо от 150 до 200 танков, а также 300 бронеавтомобилей. Кроме того, для наступления на юге Украины и под Луганском армии требуется 100 артиллерийских орудий, 50-70 реактивных систем залпового огня и 10-15 противотанковых установок.

Подоляк также назвал в перечне американские ракеты ATACMS — их дальность поражения достигает 300 километров. Они способны поражать крупные военные склады, которые пока недоступны для оружия, имеющегося у Украины. Советник отметил, что при этом Киеву «незачем атаковать военные объекты на территории России».

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17 ноября издание Foreign Policy со ссылкой на источники в НАТО писало, что западные партнеры Киева пытаются решить, как продолжать поставлять ему оружие и боеприпасы, которые имеют решающее значение на поле боя, но при этом не допустить истощения запасов. Один из собеседников также рассказал, что после начала боевых действий союзники по альянсу призвали западных оборонных подрядчиков нарастить производство оружия, чтобы удовлетворить «растущие аппетиты».

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