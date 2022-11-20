Cоветник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, какое вооружение Киеву нужно получить от Запада. Об этом он сообщил в интервью France 24.

По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо от 150 до 200 танков, а также 300 бронеавтомобилей. Кроме того, для наступления на юге Украины и под Луганском армии требуется 100 артиллерийских орудий, 50-70 реактивных систем залпового огня и 10-15 противотанковых установок.

Подоляк также назвал в перечне американские ракеты ATACMS — их дальность поражения достигает 300 километров. Они способны поражать крупные военные склады, которые пока недоступны для оружия, имеющегося у Украины. Советник отметил, что при этом Киеву «незачем атаковать военные объекты на территории России».