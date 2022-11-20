Украина не имеет шансов вернуть Крым ни с использованием военной силы, ни политически. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС член комитета по международным делам Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Глава офиса Зеленского Ермак ранее заявил о якобы готовящемся наступлении на Крым без указания сроков его начала. В субботу заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов также утверждал в интервью телеканалу Sky News, что украинские войска будут в Крыму к декабрю и что боевые действия закончатся к весне 2023 года.
"Никаких шансов у Украины вообще вернуть Крым военным путем нет. Это исключено само по себе. Но это не означает, что нам не надо готовиться к каким-то провокациям и действиям с их стороны. Они готовятся, и мы готовимся", - сказал Цеков.
По словам сенатора, подобными заявлениями власти Киева пытаются стимулировать оказание Украине поддержки со стороны Европы и США.
"Не будет ни военного, ни политического [наступления на Крым]. Надо представить себе настроения всех граждан Российской Федерации в целом, настроения крымчан, [отношение] к подобному развитию событий. И вообще оценить реально ситуацию и прийти к выводу, что Россия еще не воевала с точки зрения, как в Великую Отечественную Войну", - считает Цеков.
Глава региона Сергей Аксенов в пятницу на заседании оперативного штаба республики сообщил, что власти Крыма контролируют ведущиеся на полуострове фортификационные работы, направленные на обеспечение безопасности жителей полуострова. По его словам, реализуемых по поручению руководства России мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма.