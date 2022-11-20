Британия подарит украинским новобранцам зажигалки с надписью «Слава Украине»

Украинским военнослужащим, которые проходят подготовку в Великобритании, подарят зажигалки с надписью «Слава Украине! Героям слава». Об этом сообщило в Twitter британское Министерство обороны.

«В зимнем наборе для украинских новобранцев, проходящим подготовку на британской земле, будет особый знак британской поддержки — надежная зажигалка, которая многие поколения была лучшим другом солдата», — говорится в посте.

Помимо надписи, на зажигалке выгравирован украинский герб.

В годы Второй мировой войны приветствие «Слава Украине! Героям Слава» использовали последователи Степана Бандеры, воевавшие на стороне Германии.