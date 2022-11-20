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9 часов назад

На Украине предсказали масштабные российские атаки весной

Lenta.ru

Вооруженные силы РФ с наступлением весны могут предпринять масштабные атаки против украинских военных. Такое развитие событий предсказал представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в беседе с американским изданием The Washington Post.

На Украине предсказали масштабные российские атаки весной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Весной русские планируют атаковать нас всем, что только у них есть. Их новые ракеты будут бить по нам, пока полностью нас не уничтожат», — заявил Игнат.

По его словам, к весне российская армия сможет пополнить свой запас боеприпасов, а также обучить и полностью оснастить всем необходимым военных, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Кроме того, ВС России смогут успеть заменить все поврежденное вооружение.

В октябре командующий спецоперацией на Украине генерал армии Сергей Суровикин рассказал, что российская армия методично «перемалывает» ВСУ. По его словам, Россия придерживается стратегии постепенного наступления.

Армия,СВО,Юрий Игнат,Сергей Суровикин,Верховный суд,
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