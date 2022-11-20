В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
10 часов назад

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении двух РСЗО HIMARS

Илья Родин

В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух РСЗО HIMARS в районе Краматорска. Сводка опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минобороны России заявили об уничтожении цеха завода "Мотор-Сич"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, что американские установки были ликвидированы в «районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами ВКС России».

МО: российские войска сорвали атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Кроме того, высокоточным ударом был уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники на оборонном предприятии «Мотор-Сич» .

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили в Харьковской области четыре артиллерийских системы М777, которые вели обстрелы населенных пунктов на территории Белгородской области.

Системы ПВО сбили в Херсонской области и ДНР шесть разнообразных летательных аппаратов, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в августе-сентябре 2022 года было уничтожено в ходе военных действий восемь РСЗО HIMARS из 16 поставленных на тот момент из США.

Вместе с тем, в Пентагоне эти данные неоднократно опровергали. В ведомстве заявляли, что на Украине действуют все поставленные в рамках пакетов военной помощи комплексы.

Армия,Минобороны России,Мотор Сич,Пентагон,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители