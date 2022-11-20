В Минобороны России заявили об уничтожении цеха завода "Мотор-Сич"

В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух РСЗО HIMARS в районе Краматорска. Сводка опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

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В ведомстве пояснили, что американские установки были ликвидированы в «районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами ВКС России».

Кроме того, высокоточным ударом был уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники на оборонном предприятии «Мотор-Сич» .

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили в Харьковской области четыре артиллерийских системы М777, которые вели обстрелы населенных пунктов на территории Белгородской области.

Системы ПВО сбили в Херсонской области и ДНР шесть разнообразных летательных аппаратов, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в августе-сентябре 2022 года было уничтожено в ходе военных действий восемь РСЗО HIMARS из 16 поставленных на тот момент из США.