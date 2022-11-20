МО: российские войска сорвали атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Российская армия предотвратила атаки Вооруженных сил Украины на Красно-Лиманском направлении. Об этом говорится в сводке российского Министерства обороны.

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«На Красно-Лиманском направлении… сорваны попытки противника атаковать… в направлении населенных пунктов Макеевка, Чернопоповка и Кременная Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, сорвана попытка атаки подразделения российских войск в направлении населенного пункта Коломыйчиха ЛНР.

Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении ликвидировано свыше 30 украинских военных и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

17 ноября Конашенков заявлял, что на Красно-Лиманском направлении Вооруженные силы России сорвали попытки украинских войск силами пяти ротных групп атаковать в направлении Луганской народной республики, а именно в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва.

Также в Минобороны сообщали, что российские военные сорвали атаку украинской армии на Купянском направлении, уничтожив до двадцати солдат ВСУ.