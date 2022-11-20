В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
10 часов назад

МО: российские войска сорвали атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Газета.Ruиещё 1

Российская армия предотвратила атаки Вооруженных сил Украины на Красно-Лиманском направлении. Об этом говорится в сводке российского Министерства обороны.

МО: российские войска сорвали атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Красно-Лиманском направлении… сорваны попытки противника атаковать… в направлении населенных пунктов Макеевка, Чернопоповка и Кременная Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, сорвана попытка атаки подразделения российских войск в направлении населенного пункта Коломыйчиха ЛНР.

Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении ликвидировано свыше 30 украинских военных и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

17 ноября Конашенков заявлял, что на Красно-Лиманском направлении Вооруженные силы России сорвали попытки украинских войск силами пяти ротных групп атаковать в направлении Луганской народной республики, а именно в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва.

Также в Минобороны сообщали, что российские военные сорвали атаку украинской армии на Купянском направлении, уничтожив до двадцати солдат ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Армия,СВО,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители