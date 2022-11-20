Стало известно о подготовке Германии на случай войны с Россией

Специальная военная операция России на Украине показала необходимость более тщательной и масштабной военной подготовки бундесвера на случай вероятной оборонительной войны против Москвы.
Об этом говорится в материале немецкого журнала Spiegel со ссылкой на 68-страничный документ, подписанный главным инспектором Вооруженных сил ФРГ, генералом Эберхардом Цорном.
«Атака на Германию потенциально может произойти без предупреждения и с огромным, возможно, даже экзистенциальным для страны ущербом. Основой сдерживания [военной агрессии России] будут развернутые и обученные для конкретных сценариев силы. Упор на малочисленные подразделения для участия в зарубежных миссиях уже не соответствует изменившейся политической обстановке», — говорится в материале.
Как стало известно обозревателям издания, новый разработанный план действий предполагает не только увеличение трат на военные нужды, но и создание крупных соединений, такие как полноценные дивизии численностью до 10 тысяч человек.