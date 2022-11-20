Стало известно о подготовке Германии на случай войны с Россией

«Атака на Германию потенциально может произойти без предупреждения и с огромным, возможно, даже экзистенциальным для страны ущербом. Основой сдерживания [военной агрессии России] будут развернутые и обученные для конкретных сценариев силы. Упор на малочисленные подразделения для участия в зарубежных миссиях уже не соответствует изменившейся политической обстановке», — говорится в материале.