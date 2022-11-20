В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
10 часов назад

Стало известно о подготовке Германии на случай войны с Россией

Lenta.ruиещё 3

Специальная военная операция России на Украине показала необходимость более тщательной и масштабной военной подготовки бундесвера на случай вероятной оборонительной войны против Москвы.

Стало известно о подготовке Германии на случай войны с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом говорится в материале немецкого журнала Spiegel со ссылкой на 68-страничный документ, подписанный главным инспектором Вооруженных сил ФРГ, генералом Эберхардом Цорном.

Макрон планирует подготовить французов к войне с помощью новой доктрины

«Атака на Германию потенциально может произойти без предупреждения и с огромным, возможно, даже экзистенциальным для страны ущербом. Основой сдерживания [военной агрессии России] будут развернутые и обученные для конкретных сценариев силы. Упор на малочисленные подразделения для участия в зарубежных миссиях уже не соответствует изменившейся политической обстановке», — говорится в материале.

Как стало известно обозревателям издания, новый разработанный план действий предполагает не только увеличение трат на военные нужды, но и создание крупных соединений, такие как полноценные дивизии численностью до 10 тысяч человек.

Армия,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители