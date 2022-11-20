Минобороны заявило об уничтожении цеха для авиатехники ВВС Украины

Министерство обороны РФ заявило, что на оборонном предприятии «Мотор Сич» в городе Запорожье ударом Воздушно-космических сил России был уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины. Об этом говорится в сводке министерства о ситуации в зоне проведения спецоперации.
«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве также заявили о поражении пункта управления Вооруженных сил Украины в районе села Веселое в Херсонской области силами оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.
Кроме того, были поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах, добавили в министерстве.