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11 часов назад

Минобороны заявило об уничтожении цеха для авиатехники ВВС Украины на заводе "Мотор Сич"

Газета.Ruиещё 1

Министерство обороны РФ заявило, что на оборонном предприятии «Мотор Сич» в городе Запорожье ударом Воздушно-космических сил России был уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины. Об этом говорится в сводке министерства о ситуации в зоне проведения спецоперации.

Минобороны заявило об уничтожении цеха для авиатехники ВВС Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также заявили о поражении пункта управления Вооруженных сил Украины в районе села Веселое в Херсонской области силами оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, были поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах, добавили в министерстве.

Армия,СВО,Минобороны России,Мотор Сич,
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