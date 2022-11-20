Минобороны заявило об уничтожении цеха для авиатехники ВВС Украины

«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также заявили о поражении пункта управления Вооруженных сил Украины в районе села Веселое в Херсонской области силами оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.