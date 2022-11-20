Новейший танк «Армата» на российском полигоне попал на видео

Новейший танк Т-14 «Армата» был замечен в Казани на полигоне, где занимаются подготовкой мобилизованных. Работа военной техники попала на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На появившемся видеоролике видно, как танк Т-14 «Армата» движется вдоль дороги на российском полигоне. Призывники криками поддерживают работу боевой техники.

Ранее Минобороны опубликовало видеокадры боевых вылетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации. На видеоролике показано, как экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.