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11 часов назад

Новейший танк «Армата» на российском полигоне попал на видео

Lenta.ru

Новейший танк Т-14 «Армата» был замечен в Казани на полигоне, где занимаются подготовкой мобилизованных. Работа военной техники попала на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На появившемся видеоролике видно, как танк Т-14 «Армата» движется вдоль дороги на российском полигоне. Призывники криками поддерживают работу боевой техники.

Ранее Минобороны опубликовало видеокадры боевых вылетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации. На видеоролике показано, как экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

В российском ведомстве подчеркнули, что во время одного из вылетов удалось уничтожить самолет и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300 Вооруженных сил Украины.

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