ВСУ выпустили снаряды в район хранилища ядерных отходов на ЗАЭС

«Зафиксировано попадание в спецкорпус №2, а там находится свежее ядерное топливо. И били опять по квадрату СХОЯТ. Сейчас идет строительство укрепляющих конструкций, и осколками эту бетонную стену посекло. И хорошо, что удалось поднять уже эти конструкции на достаточно большую высоту, иначе осколки бы прилетели на саму площадку», — сказал Карчаа.