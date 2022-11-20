ВСУ выпустили снаряды в район хранилища ядерных отходов на ЗАЭС

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили несколько снарядов в район площадки сухого хранилища ядерных отходов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал советник компании, Запорожскую АЭС обстреливали вчера и «прямо сейчас».
По его словам, по станции зафиксировано уже около 15 прилетов.
Он также подчеркнул, что любые атаки по станции ставят под угрозу ядерную безопасность.
«Зафиксировано попадание в спецкорпус №2, а там находится свежее ядерное топливо. И били опять по квадрату СХОЯТ. Сейчас идет строительство укрепляющих конструкций, и осколками эту бетонную стену посекло. И хорошо, что удалось поднять уже эти конструкции на достаточно большую высоту, иначе осколки бы прилетели на саму площадку», — сказал Карчаа.
В данный момент из-за обстрела станции выбросов радиации не произошло, добавил он.