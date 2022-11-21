Почему в ФРГ заговорили о серьёзных проблемах в немецкой армии

Германии необходимо закупить боеприпасов на €20 млрд. Об этом заявила уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль. Она также отметила, что в бундесвере ощущается нехватка личного состава и есть проблемы с обмундированием. На этом фоне Берлин продолжает поставлять Киеву военную технику и другое оборудование. В Ассоциации бундесвера констатируют, что на эти цели из вооружённых сил уходит больше ресурсов, чем поступает новых. По словам аналитиков, Германия оказывает Украине помощь в ущерб себе под давлением США, а проблемы в немецкой армии, которые копились годами, быстро решить не получится.

Фото: AP © Mindaugas Kulbis AP © Mindaugas Kulbis

ФРГ необходимо закупить боеприпасов на сумму €20 млрд. Об этом заявила в интервью газете Bild am Sonntag уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль.

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«Бундесверу не хватает боеприпасов на сумму в €20 млрд. Я критикую то, что эта сумма не была включена в специальный фонд (специальный фонд для бундесвера в размере €100 млрд. — RT), и теперь её нужно ежегодно с трудом собирать за счёт средств из оборонного бюджета», — сказала она.

Кроме того, по словам Хёгль, в ФРГ недостаточно «складов боеприпасов», и «нужно уже сейчас» запланировать их строительство.

«Решение этой проблемы откладывали годами. Без боеприпасов всё не имеет смысла. Все солдаты относятся к этому с непониманием. Речь идёт об их защите и их безопасности», — пояснила представитель бундестага.

Она также указала на проблемы с кадровым составом вооружённых сил. По её словам, в бундесвере сейчас насчитывается 20 тыс. вакантных должностей.

«К тому же из-за больничных, декретных отпусков и обучения численность многих соединений местами составляет около 60% от того, что указано в документах. Это определённо слишком мало. Нехватка солдат — это ещё хуже, чем дефицит вооружения. В условиях нехватки кадров нам не поможет даже лучшее оружие», — заявила Хёгль, усомнившись в том, что к 2031 году численность вооружённых сил удастся увеличить с 182 тыс. до 203 тыс. человек.

«Я сомневаюсь, что это вообще ещё возможно. Сейчас униформу носят 182 тыс. мужчин и женщин. Если число солдат существенно не увеличится, то в проведении операции и выполнении задач придётся решать, что сделать невозможно. Основной акцент естественно лежит на защите страны и альянса. Потом придётся отказываться от международных операций. Мы не можем возлагать на солдат непосильные задачи», — заявила Хёгль.

Кроме того, она посетовала на то, что военнослужащие не всегда обеспечены необходимой одеждой. Уполномоченная бундестага рассказала о немецких солдатах в Литве, которым прошлой зимой не хватало тёплой и водонепроницаемой униформы при минусовых температурах.

Напомним, в феврале 2022 года в интервью газете Augsburger Allgemeine Хёгль заявила, что дислоцированные в прибалтийской стране немецкие военные сталкиваются с нехваткой экипировки вплоть до дефицита тёплых курток и нижнего белья.

«Под руководством США»

Стоит отметить, что проблемы, описанные Евой Хёгль, для Германии не новы. Её предшественник на посту уполномоченного бундестага по вооружённым силам Ханс-Петер Бартельс, выступая в 2020 году с ежегодным отчётом в парламенте, заявил, что немецкая армия испытывает серьёзные трудности с модернизацией и недобором персонала. Согласно отчету представителя бундестага, кадровый голод наблюдался в разных видах и родах войск ФРГ и составлял около 21 тыс. человек при общей численности в 183 тыс. человек.

По словам Бартельса, острее всего недобор персонала ощущался в авиации. Укомплектованность технических подразделений ВВС он оценил тогда в 53%. В артиллерии дефицит унтер-офицеров и сержантов достигал 30%, а в кибервойсках — 25%.

Кроме того, из доклада следовало, что бундесвер и оборонная промышленность лишены необходимых комплектующих для ремонта и модернизации военной техники. По этой причине из 284 БМП Puma только четверть была готова к эксплуатации.

Схожие данные о состоянии дел в бундесвере были опубликованы и в 2018 году. Тогда парламентский статс-секретарь бундесвера Петер Таубер сообщил, что почти две трети техники, поставленной годом ранее на вооружение армии, находилось в неисправном состоянии. Самые серьёзные нарекания у военных вызывали БМП Puma и военно-транспортные самолёты Airbus A400M. Кроме того, дефекты были обнаружены у поставленных войскам истребителей Eurofighter и вертолётов марок NH90 и Eurocopter Tiger.

Тем не менее, несмотря на такое положение дел в бундесвере Германия активно поставляет вооружения Украине, отмечают эксперты.

Напомним, по данным правительства ФРГ, Берлин уже передал Киеву 30 бронетранспортёров DINGO, зенитную ракетную систему IRIS-T SLM и боеприпасы к ней, 18 разведывательных БПЛА, пять РСЗО MARS II, 13,5 тыс. снарядов калибра 155 мм, 54 БТР M113, 3 тыс. противотанковых гранатомётов Panzerfaust 3, 500 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, 2,7 тыс. ПЗРК «Стрела», 14,9 тыс. противотанковых мин, 100 тыс. ручных гранат и ещё десятки других наименований военной продукции.

При этом в октябре глава МИД Германии Анналена Бербок и немецкий министр обороны Кристин Ламбрехт обратились к министру финансов страны Кристиану Линднеру с требованием увеличить помощь Киеву и выделить в 2023 году на военную поддержку Украины €2,2 млрд вместо запланированных ранее €697 млн.

В то же время, как рассказал в интервью Die Welt председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер, из Германии на Украину передаётся оружие из армейских запасов без возможности восполнения. Это приводит к тому, что из немецких войск уходит больше ресурсов, чем поступает новых, констатировал он. Вюстнер также сообщил, что ни одна армейская бригада в ФРГ численностью 5 тыс. человек в настоящее время не укомплектована и не готова к боям.

По словам главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, Германия оказывает помощь Украине в ущерб собственным интересам под нажимом США.

«Это линия европейской политики, которая осуществляется по приказу и под руководством США. Здесь прежде всего учитываются американские и украинские интересы, а уже потом, во вторую или третью очередь, германские и европейские интересы», — заявил эксперт в разговоре с RT.

«Усиление Германии невыгодно США»

Как отмечают аналитики, проблемы бундесвера копились на протяжении многих лет.

«Десятилетиями германская армия существовала, что называется, для парадов. США долгие годы обеспечивали безопасность Европы в обмен на абсолютную политическую лояльность. В виду этого фактора характер военно-мобилизационной подготовки в таких странах, как ФРГ, серьёзно изменился. Сейчас эти недостатки в Германии признаются», — заявил Николай Межевич.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил о том, что бундесвер долгие годы не получал необходимого финансирования.

«Армию недостаточно финансировали, мало закупалось техники. А сейчас ситуация усугубилась из-за поставок оружия Украине: в условиях военной операции расход техники, обмундирования и амуниции очень высок — они просто не успевают всё это восстановить. Кроме того, в бюджете ФРГ сейчас нет достаточного количества средств для армии, а решить эти проблемы Берлин может только за счёт серьёзного увеличения бюджетных расходов на финансирование оборонной сферы», — заявил Брутер в беседе с RT.

Стоит отметить, что в феврале 2022 года правительство Германии заявило о планах улучшить состояние дел в бундесвере. Для этих целей было заявлено об однократному выделении на нужды армии €100 млрд. Кроме того, по словам канцлера Олафа Шольца, начиная с 2022 года государство будет инвестировать в оборону «более двух процентов валового внутреннего продукта».

А в мае Шольц пообещал, что в Германии вскоре появится самая большая среди стран НАТО традиционная армия в Европе.

Однако эксперты сомневаются, что подобные планы удастся быстро реализовать.

«Для того, чтобы бундесвер стал сильнейшей армией в Европе, они должны тратить примерно 5% ВВП в течение 10—15 лет. Это очень существенные цифры. А в Германии и так со сложностями работали над достижением расходов на оборону в размере 2% ВВП. В нынешней же ситуации общество может таких мер не выдержать. Технически добиться таких результатов, наверное, возможно, но потребуется продолжительное время и большие инвестиции», — говорит Владимир Брутер.

При этом аналитики не исключают, что амбициозные планы Шольца могут быть пересмотрены в случае смены руководства ФРГ.