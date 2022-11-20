Кадыров опубликовал кадры обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал в своем Telegram-канале видео обстрела Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины.

«Командир ОМОНа «Ахмат» Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ», — написал он.

По словам Кадырова, Запорожская АЭС в последнее время становится объектом особого внимания экспертов по ядерной энергетике, которые утверждают, что авария на ЗАЭС может привести к огромным последствиям на западной части континента.

Ранее в эфире «Россия-24» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаасообщил, что ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской атомной электростанции.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что план по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС «абсолютно реалистичен».