Минобороны России показало кадры возведения фортификационных сооружений военными инженерами в зоне проведения спецоперации на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в Минобороны, военные оснащают оборонные рубежи траншеями, рвами и скрытыми укрепленными огневыми позициями.

Эти заграждения позволят российским военным наносить огневое поражение Вооруженным силам Украины, оставаясь в безопасности, отметили в ведомстве.

«Инженерные подразделения возводят минно-взрывные и невзрывные заграждения. Бетонные конструкции установлены на строго определенных интервалах и дистанциях и предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники противника», — говорится в сообщении.