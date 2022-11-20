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12 часов назад

Минобороны РФ показало кадры возведения фортификационных сооружений в зоне СВО

Газета.Ru

Минобороны России показало кадры возведения фортификационных сооружений военными инженерами в зоне проведения спецоперации на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в Минобороны, военные оснащают оборонные рубежи траншеями, рвами и скрытыми укрепленными огневыми позициями.

Эти заграждения позволят российским военным наносить огневое поражение Вооруженным силам Украины, оставаясь в безопасности, отметили в ведомстве.

«Инженерные подразделения возводят минно-взрывные и невзрывные заграждения. Бетонные конструкции установлены на строго определенных интервалах и дистанциях и предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники противника», — говорится в сообщении.

Фортификационные сооружения принудят ВСУ совершать марши в неразведанной местности и в выгодные для российских военных позиции, добавили в Минобороны.

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