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13 часов назад

СМИ: Эрдоган отдал приказ на проведение операции в Сирии и Ираке после саммита G20

Газета.Ruиещё 3

Президент Турции Реджеп Эрдоган отдал приказ на проведение операции в Сирии и Ираке после возвращения с саммита G20, сообщает телеканал TRT.

Стало известно о приказе Эрдогана об ударе по Сирии и Ираку
Фото: 

Заместитель председателя правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Хаяти Языджи не стал исключать возможность прямого диалога между Анкарой и Дамаском, который прекратился в 2011 году.

Турецкая армия уничтожила штабы и базы террористов в Ираке и Сирии

С момента начала гражданской войны в Сирии отношения между Дамаском и Анкарой значительно ухудшились из-за массового наплыва беженцев и негуманных действий Башара Асада.

Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры по предложению российского лидера Владимира Путина. По данным издания, Путин также предложил Эрдогану и Асаду встретиться лично. Тем не менее в Анкаре считают, что для подобного события пока не наступил подходящий момент.

Армия,В мире,Башар Асад,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Партия справедливости и развития,
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