Стало известно о приказе Эрдогана об ударе по Сирии и Ираку

Президент Турции Реджеп Эрдоган отдал приказ на проведение операции в Сирии и Ираке после возвращения с саммита G20, сообщает телеканал TRT.

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Заместитель председателя правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Хаяти Языджи не стал исключать возможность прямого диалога между Анкарой и Дамаском, который прекратился в 2011 году.

С момента начала гражданской войны в Сирии отношения между Дамаском и Анкарой значительно ухудшились из-за массового наплыва беженцев и негуманных действий Башара Асада.