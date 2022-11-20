Стало известно о приказе Эрдогана об ударе по Сирии и Ираку

Президент Турции Реджеп Эрдоган отдал приказ на проведение операции в Сирии и Ираке после возвращения с саммита G20, сообщает телеканал TRT.
Заместитель председателя правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Хаяти Языджи не стал исключать возможность прямого диалога между Анкарой и Дамаском, который прекратился в 2011 году.
С момента начала гражданской войны в Сирии отношения между Дамаском и Анкарой значительно ухудшились из-за массового наплыва беженцев и негуманных действий Башара Асада.
Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры по предложению российского лидера Владимира Путина. По данным издания, Путин также предложил Эрдогану и Асаду встретиться лично. Тем не менее в Анкаре считают, что для подобного события пока не наступил подходящий момент.