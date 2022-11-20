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14 часов назад

Глава офиса Зеленского анонсировал наступление на Крым

Ura.Ruиещё 1

Киев намерен начать военную кампанию, чтобы отобрать Крым у России. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Глава офиса Зеленского анонсировал наступление на Крым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — передает слова Ермака издание Politico. В издании отметили, что политик просигнализировал о предстоящей военной кампании на полуострове Крым. Точных сроков ее начала он не назвал.

Американский полковник рассказал о потерях ВСУ

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на территории Крымского полуострова возрастет количество «атак неизвестного происхождения». Позже на Крымском мосту прогремел взрыв. Также экс-командующий армии США в Европе Бэн Годжес сказал, что зимой ВСУ могут выйти на рубежи полуострова.

Армия,Михаил Подоляк,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,
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