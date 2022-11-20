Турецкая армия уничтожила штабы и базы террористов в Ираке и Сирии

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках воздушной операции на севере Ирака и Сирии ликвидированы пещеры, тоннели и склады курдских вооруженных формирований. Об этом информирует телеканал A Haber.

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«Убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели и склады были уничтожены с большим успехом», — сообщил министр.

Кроме того, с высокой точностью был поражен штаб террористической организации.